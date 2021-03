Aalen City öffnet gut gelaunt

Aalen. Nach fast drei Monaten Lockdown hat der Aalener Einzelhandel am Montagmorgen die Geschäfte wieder geöffnet. Und das Angebot wird gut angenommen: Bereits gegen 10 Uhr waren die Parkhäuser in der Innenstadt gut frequentiert, vor einzelnen Läden standen Kunden sogar an, bis die Türen aufgingen. „Die Leute haben Lust, wieder was zu kaufen“, bringt es Michaela Kauffmann, Juniorchefin des gleichnamigen Schuhhauses, auf den Punkt. Die Stimmung sei prima, die Menschen seien gut gelaunt, zieht Citymanager Reinhard Skusa bei einem Rundgang durch die City am Vormittag eine erste Bilanz. In den Geschäften herrschen strenge Hygieneregeln und Einlassbeschränkungen: Mehr als ein Kunde je zehn – bei größeren Geschäften pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche - ist nicht erlaubt. Manche Filialen der großen Ketten sind noch immer geschlossen. Ein ausführlicher Bericht folgt.