Am Dienstag sind viele Wolken unterwegs

Am Dienstag gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Ganz vereinzelt kann es auch mal regnen. Die Spitzenwerte liegen bei 6 bis 9 Grad Die Spitzenwerte liegen bei 6 bis 9 Grad. 6 Grad werden es in Neresheim, 7 in Bopfingen, 8 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 9 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei +1 bis -1 Grad. Auch am Mittwoch sind viele Wolken unterwegs, maximal 9 Grad. Der Donnerstag wird ein ungemütlicher Tag. Es wird stürmisch, mit Spitzenböen bis 80 Kilometer pro Stunde. Die Werte steigen deutlich an, maximal 13 Grad. Am Freitag dominieren die Wolken, dazu ist es weiterhin windig. Die Werte gehen wieder etwas zurück, maximal 10 Grad.