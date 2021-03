Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.36 Uhr: Wie der SWR berichtet, werden Menschen trotz Termin an den Impfzentren abgewiesen. Das Problem: Die Impfberechtigungen werden erst am Impfzentrum geprüft. Über das Online-Buchungsportal könne ohne Berechtigung bereits ein Termin gebucht werden. Das birgt das Risiko später abgewiesen zu werden. Im Impfzentrum des Klinikums Stuttgart müssen nach eigenen Angaben zwischen 40 und 50 Personen am Tag nach Hause gehen, ohne geimpft zu werden, berichtet der SWR weiter. Am Klinikum Ulm seien es meist Menschen im Alter zwischen 65 und 79 Jahren. Sie wurden abgelehnt, weil für ihre Altersgruppe noch die Freigabe fehle.

6.15 Uhr: Die Freude über die geöffneten Geschäfte am gestrigen Montag war groß. Endlich wieder Leben in den Innenstäden. Wir haben in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd Streifzüge durch die Innenstädte gemacht. Die Bilanz fiel dabei sehr postiv aus.

Weniger positiv hingegen die Meldung über die kostenlosen Schnelltests, die es seit Montag für alle einmal die Woche geben soll. Das hatte das Bundesgesundheitsministerium angekündigt. Doch klappt das auch? „Das ist im Moment teils nur theoretisch möglich“, heißt es von der Sprecherin der Landkreisverwaltung. Dadurch, dass dies erst vergangene Woche beschlossen wurde, seien noch nicht alle Regelungen getroffen. Daher sei es möglich, dass nicht alle 90 Arztpraxen und Apotheken sofort kostenlos alle Bürger im Kreis testen werden.

6.04 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut zur Arbeit.

6.01 Uhr: Auf der Remsbahn sieht es am Morgen gut aus. Die Züge dort rollen pünktlich los. Einen Zugausfall meldet die Deutsche Bahn auf der Brenzbahn. Die Fahrt von Aalen nach Ulm um 6.01 Uhr fällt aus.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.