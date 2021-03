Auseinandersetzung in Wohnunterkunft

Crailsheim. Am Samstagabend ist es in einer Wohnunterkunft in der Friedrich-Heyking-Straße in Crailsheim zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei berichtet, gerieten vier Männer im Alter zwischen 19 und 30 Jahren in einen Streit mit einem 42-jährigen Bewohner. Der Streit entwickelte sich zu einem Handgemenge, bei dem der 42-Jährige leicht verletzt wurde. Er musste - ebenso wie ein 30-jähriger Mann - zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Alle beteiligten Personen standen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.