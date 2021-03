Theater online: Shakespeare, E.T.A. Hoffmann und ein Kinderstück

Im März zeigt das Theater der Stadt Aalen kostenfreie Streaming-Angebote dreier beliebter Produktionen der vergangenen Spielzeit auf seiner Homepage www.theateralen.de

An den Freitagen kann man ab jeweils 20 Uhr den Mitschnitt von William Shakespeares „Macbeth“ aus der Spielzeit 2017/18 kostenfrei streamen, an den drei Samstagen sieht am dort um jeweils 20 Uhr einen Mitschnitt von E.T.A Hoffmanns „Der goldene Topf“ aus der Spielzeit 2019/20.

Die Aalener Fassung des berühmten Werks von William Shakespeare stellt das Paar Macbeth, gespielt von Alice-Katharina Schmidt und Arwid Klaws, in den Vordergrund und erschafft den Kosmos aus Königen, Edelleuten, Dienern und Königskindern mithilfe des Figurentheaters.

„Der goldene Topf“ gilt als ein Hauptwerk der deutschen Romantik und ist seit 2019 Abiturthema in Baden-Württemberg. Tonio Kleinknecht und Marco Kreuzer inszenierten den Klassiker als multimediales Ereignis.

Am Sonntag, 14. März, ist „Die große Erzählung“ im Streaming-Potpurri. Ab 15 Uhr also auch etwas für Kinder ab 8 Jahren. Der kleine Rocco (Manuel Flach) erlebt Homers Odyssee in Bruno Storis Nacherzählung für Kinder auf ganzlebendige Weise nach - auch Online.