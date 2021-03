Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß mit Lastwagen auf der B29

Bopfingen. Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen am Dienstagmittag auf der B29 auf Höhe der Straße Gewerbehof wurden beide beteiligten Fahrer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro. Der 30-jährige Lastwagenfahrer wollte um 13.20 Uhr von der Straße Gewerbehof die B29 queren, als er die Vorfahrt einer 36-jährigen Autofahrerin missachtete, die von Bopfingen in Richtung Trochtelfingen unterwegs war. Dabei kam es zum Zusammenstoß.