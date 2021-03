„Ursprung“ verteidigt seinen Stern

Königsbronn-Zang. Das Restaurant „Ursprung“ von Andreas Widmann ist erneut mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. 2019 gab es erstmals einen Stern, 2020 wurde der Stern erneut bestätigt. Und auch 2021 gibt es wieder einen Michelin-Stern. So wurde das im „Löwen“ angesiedelte Restaurant „Ursprung“ bei einer Online-Veranstaltung ein weiteres Mal von den Testern des Gourmet-Führers geadelt. In der Küche von Andreas Widmann treffe schwäbische Heimat auf gehobene Kulinarik, heißt es lobend auf der Guide-Michelin-Website.

Daneben darf man sich in Zang auch über zwei „grüne Sterne“ freuen. Einer davon geht an das „Ursprung“-Team, der andere an die Mannschaft des „Löwen“. Vergeben wird diese 2020 eingeführte Auszeichnung an Gastronomen, die sich besonders für Nachhaltigkeit einsetzen, beispielsweise durch die Verwendung regionaler und saisonaler Produkte, eigenen Anbau oder ein nachhaltiges Ressourcenmanagement. Im „Ursprung“ scheint hier das Reh von der Ostalb Eindruck hinterlassen zu haben, im „Löwen“ beispielsweise das Ostalb-Lamm.