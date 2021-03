Ellwangen: Wahlplakate angezündet

Ellwangen. Am Dienstagabend sind insgesamt 15 Wahlplakate der AfD in Ellwangen heruntergerissen und anschließend angezündet worden. Das teilt die Polizei mit. Durch die eintreffende Polizeistreife konnten fünf Männer erkannt werden, die bei Erkennen der Polizei die Flucht ergriffen. Zwei Personen konnten vorläufig festgenommen werden. Die beiden Männer, im Alter von 18 Jahren und 19 Jahren, werden nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung zur Anzeige gebracht. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen kam es in den vergangenen Wochen zu diversen Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Landtagswahl 2021. Bislang bewegen sich die Fälle im hohen zweistelligen Bereich. Anzumerken wäre an dieser Stelle, dass die Täter nicht in allen Fällen politisch motiviert handeln, sondern es sich oftmals auch um reinen Vandalismus handelt. Betroffen hiervon sind durchweg alle Parteien, wobei insbesondere bei Werbematerial der AfD eine Häufung festzustellen ist.