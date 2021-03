Kostenlose Bürgertestungen im Ostalbkreis ab Samstag möglich

Mit dem aufwachsenden Bedarf an Antigen-Schnelltestungen auf das Coronavirus haben die Kreisverwaltung, die Städte und Gemeinden, die Hilfsorganisationen sowie Ärzte und Apotheker in den vergangenen Wochen die Teststrukturen und -angebote erheblich ausgeweitet, das teilt das Landratsamt mit. Ab sofort können sich nun im Ostalbkreis neben dem bislang schon berechtigten Personenkreis wie Lehrkräfte, Beschäftigte in Kitas, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern auch alle Bürgerinnen und Bürger einmal pro Woche testen lassen.

„Die Durchführung des Antigen-Schnelltests kann anlasslos, also ohne Vorliegen von Corona-Symptomen, erfolgen und ist kostenlos“, erklärt Landrat Dr. Joachim Bläse, der das Testen parallel zum konsequenten Impfen als Grundvoraussetzung für weitere Öffnungsschritte sieht.

Die kostenlosen Bürgertestungen werden in den vier Testzentren in Aalen, Bopfingen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd durchgeführt, die der Ostalbkreis gemeinsam mit den Kommunen sowie den DRK-Kreisverbänden Aalen und Schwäbisch Gmünd und dem Maltester Hilfsdienst erst am vergangenen Wochenende eröffnet hat.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 42 Städte und Gemeinden im Ostalbkreis haben sich diesen Dienstagabend mit dem Landrat darauf verständigt, zunächst die bereits vorhandenen Teststrukturen beizubehalten und zeitlich zu öffnen. Angesichts der von Bund und Land angekündigten Einführung von kostenlosen Selbsttests bis spätestens Anfang April sei davon auszugehen, dass die Teststruktur lediglich für eine Übergangszeit von drei bis vier Wochen in dieser Form Bestand habe.

Dann werde die Teststrategie vor dem Hintergrund weiterer möglicher Öffnungsschritte in den Schulen oder auch der Gastronomie vom Land voraussichtlich erneut angepasst werden müssen. Inwieweit jede Kommune gefordert sein wird, eigene Teststrukturen vor Ort einzurichten, wird dann festgelegt. Bis zur Umsetzung der Selbsttest-Strategie steht es im Ermessen örtlicher Schulgemeinschaften, individuelle Angebote in den Einrichtungen zu organisieren.

Testung für alle ab Samstag, 13. März, möglich - Terminbuchungen ab Donnerstagnachmittag ,11. März.

Bürgertestungen für alle - einmal wöchentlich - sind in diesen Testzentren nach vorheriger Terminvereinbarung möglich:

Aalen: Rettungszentrum, Bischof-Fischer-Straße 121, 73430 Aalen

Kontakt DRK Aalen: Tel. 07361 3879333

www.drk-aalen.de/schnelltest

Rettungszentrum, Bischof-Fischer-Straße 121, 73430 Aalen Kontakt DRK Aalen: Tel. 07361 3879333 www.drk-aalen.de/schnelltest Bopfingen: Messplatz, 73441 BopfingenKontakt DRK Aalen: Tel. 07361 3879333 www.drk-aalen.de/schnelltest

Messplatz, 73441 BopfingenKontakt DRK Aalen: Tel. 07361 3879333 www.drk-aalen.de/schnelltest Ellwangen: Stadthalle Ellwangen, Haller Str. 7, 73479 Ellwangen/Jagst Kontakt Malteser Hilfsdienst e.V. & gGmbH: Tel. 07361 93940 https://page.booking-time.com/malteser-now

Stadthalle Ellwangen, Haller Str. 7, 73479 Ellwangen/Jagst Kontakt Malteser Hilfsdienst e.V. & gGmbH: Tel. 07361 93940 https://page.booking-time.com/malteser-now Schwäbisch Gmünd: Schießtalplatz, 73527 Schwäbisch Gmünd Kontakt: DRK Kreisverband Schwäbisch Gmünd e.V.: Tel. 07171 3506-21 https://www.drk-gd.de/angebote/zur-corona-situation/schnelltests.html

Öffnungszeiten:

Montags und mittwochs vom 17 bis 20 Uhr und samstags vom 8 bis 15 Uhr.

Zusatzinformation Ellwangen: Ab sofort werden alle Testungen in der Stadthalle angeboten, die bisher angebotene Teststraße auf dem Schießwasen entfällt. Die Stadtverwaltung und der Malteser Hilfsdienst appellieren an die Schülerinnen und Schüler, dieses zusätzliche Angebot zur Testung in Anspruch zu nehmen. Sollte sich die Nachfrage nach Testungen in den nächsten Tagen stark erhöhen, ist der Malteser Hilfsdienst auch bereit, weitere Testzeiten anzubieten.



Weitere anlasslose Testmöglichkeiten für jedermann können in den nächsten Tagen voraussichtlich auch bei Ärzten und Apotheken angeboten werden. Diese waren dort für die Bürgerinnen und Bürger in aller Regel noch nicht kostenlos möglich. Dies, weil zunächst noch nicht abschließend von Bund und Land geregelt war, ob und wie Bürgertestungen abgerechnet können. „Kreis und Kommunen begrüßen dieses Engagement ausdrücklich, weil es zu einem flächendeckenden Testangebot der kurzen Wege beiträgt. Erfreulicherweise wurde inzwischen die Testverordnung des Bundes aktuell geändert, wodurch zum Beispiel auch den Apotheken die Abrechung der Bürgertestung ermöglicht wird“, betont der Landrat. Damit habe man ein dichtes Netz geknüpft und sei gerüstet für die kommenden Wochen, so Bläse weiter, der nochmals allen Beteiligten herzlich für ihren Einsatz in den langen Monaten der Corona-Pandemie dankt.