Feuerwehr rückt zu Heckenbrand neben Rewe aus

Blaulicht Rund 15 Meter Hecke haben am Mittwochmittag in Heubach gebrannt

Heubach. Rund 15 Meter Hecke sind am Mittwoch gegen 13.30 Uhr neben dem Rewemarkt in der Gmünder Straße in Heubach in Brand geraten. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, habe die Hecke links neben dem Supermarkt aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen. Die Feuerwehr hat den Brand bereits gelöscht. Diese Meldung wird aktualisiert. jad