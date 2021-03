Schulen: Die Frist läuft ab

Aalen. An diesem Donnerstag ist der letzte Tag, an dem sich Schülerinnen und Schüler für eine weiterführende Schule in Aalen anmelden können. Darauf weisen die geschäftsführenden Schulleiter, Michael Weiler und Karl Frank, hin. Bislang sei allgemein die Frequenz der Anmeldungen „sehr zögerlich“, berichtet Weiler. Er befürchtet, dass manche Eltern das Ende der Anmeldefrist „nicht mehr auf dem Schirm haben“. Er und Frank verbinden dies mit der Bitte, dass Eltern von Viertklässlern daran denken, ihre Kinder anzumelden.