Haag Bau ehrt langjährige Mitarbeiter

Neuler. Für das Team der Haag-Bau GmbH in Neuler fand die Jahresauftaktfeier in diesem Jahr digital statt. Geschäftsführer Simon Haag bedankte sich per Video-Stream bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren Einsatz und betonte, wie wichtig die Treue und Begeisterung jedes Einzelnen für den Erfolg der Haag-Bau seien.

Zur Ergänzung des digitalen Abendprogramms erhielt jeder Mitarbeiter per Kurier eine Menübox nach Hause geliefert. Die besondere Ehrung von Franz Reeb für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit erfolgte durch die Neulermer Bürgermeisterin Sabine Heidrich. Die Auszeichnung konnte von allen Kolleginnen und Kollegen am Bildschirm mitverfolgt werden.

Wertgeschätzt wurden zudem: Gerda Lingel, Bernhard Nagler und Rainer Laible für 25 Jahre bei Haag-Bau Neuler.

Karl-Georg Kinzler, Andreas Schmid, Manfred Knecht und Oliver Geißer wurden für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet; Martina Bux und Günter Rößler für zehn Jahre.

Glückwünsche zum Eintritt ins Rentenalter erhielten: Marianne Erhard, Uwe Oelschlaeger und Karl Hutter.

Die Abschlussprüfung und zum Bauingenieurstudium erfolgreich abgeschlossen haben: Kevin Zimmermann, Straßenbauer; Timo Stier, Baugeräteführer; und Dennis Trump, Diplom-Ingenieur.