Vertreter von der Ostalb in die Ausschüsse des Diözesanrats gewählt

Stuttgart. Das oberste gewählte Ratsgremium der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der Diözesanrat, hat sich jetzt in einer Online-Sitzung konstituiert. Der Aalener Pfarrer Wolfgang Sedlmeier wurde vom Priesterrat in den „Katholischen Landtag“ entsandt. In Ausschüsse gewählt sind: Hermann Lüffe, Essingen, Geschäftsführenden Ausschuss; Luzia Gutknecht, Aalen, Ausschuss für die Stärkung der Frauen; Barbara Walter, Gmünd, Bauausschuss und Hubert Hiller, Gmünd, Finanzausschuss, Ausschuss für nachhaltige Entwicklung und Verwaltungsrat des Hilfsfonds.