Züchterin oder Redakteurin?

Wissen Sie was? Ich überlege umzusatteln. Beruflich meine ich. Anlass dazu gibt mir ein Blick in den Briefkasten. Dort landete nun etwas, dass ich vor genau einem Jahr losschickte. Aus Kuba. In der karibischen Sonne schrieb ich eine Postkarte, klebte eine Briefmarke darauf, warf diese in einen Briefkasten – und hoffte, dass sie schnell den Weg auf die Ostalb findet. Von höher, schneller, weiter haben Postmitarbeiterinnen und -mitarbeiter auf Kuba wohl noch nichts gehört. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Karte eine Umrundung der Erde um die Sonne gebraucht hat, um in meinem Briefkasten zu landen. Was dies nun mit meinem Berufswechsel zu tun hat? Vielleicht lässt sich als Brieftaubenzüchterin in der Karibik gutes Geld machen. Fix sind die Tiere allemal. Und falls sie die Karten der Touris doch nicht zuverlässig liefern: Bis das auffällt, sind die Urlauberinnen und Urlauber längst wieder daheim …