Die Ostalb erreicht ersten kritischen Inzidenzwert

Aalen. Der Ostalbkreis hat an diesem Donnerstag den Inzidenzwert von 50 Neuinfizierten in einer Woche pro 100.000 Einwohner erreicht. Das erste Mal seit dem 9. Februar (45) klettert der Inzidenzwert somit wieder auf den kritischen Wert von 50. Da die Ostalb bislang einen Wert unter der 50er-Inzidenz aufwies, durften am Montag Einzelhandelsbetriebe und Ladengeschäfte unter Einhaltung der festgelegten Hygieneregelungen sowie unter Beachtung der Betretungs- und Teilnahmeverbote wieder öffnen.

Sollte an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz auf mehr als 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner ansteigen, werden die Regelungen angepasst. „Wir werden erforderlichenfalls die Feststellung der Überschreitung des Inzidenzwertes sowie den Zeitpunkt des Inkrafttretens einer geänderten Regelung unverzüglich bekannt machen“, so Landrat Dr. Joachim Bläse in einer Pressemeldung am vergangenen Sonntag.

Auch in Deutschland ist die 7-Tage-Inzidenz weiter angestiegen. Wie das Robert Koch-Institut am Donnerstagmorgen meldet, liegt der Wert bei 69,1 - am Vortag lag der Wert bei 65,4. Des Weiteren wurden 14.356 Neuinfektionen gemeldet. ant