Handwerkskammer Ulm organisiert Schnelltests für Betriebe in Grenzregion

Wirtschaft Landesregierung bietet über Kammern 300.000 Schnelltests für Grenzpendler in Unternehmen an.

Ulm. Damit der Grenzpendler- und Wirtschaftsverkehr zwischen Deutschland und der Schweiz, Frankreich und auch Österreich störungsfrei weiterlaufen kann, hat sich das Land Baden-Württemberg mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft auf ein zusätzliches Angebot an Schnelltests verständigt. Unternehmen und Betriebe, die Grenzpendler beschäftigen, erhalten Schnelltests vom Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. Das teilt die Handwerkskammer Ulm am Donnerstag mit.

Die Ausgabe an die Betriebe und Unternehmen erfolge über die jeweilige Handwerkskammer oder IHK. „Für unsere Handwerksbetriebe ist es entscheidend, dass ihre Beschäftigten zuverlässig arbeiten können – auch wenn sie sogenannte Grenzpendler sind und in der Schweiz oder in Österreich wohnen und in Deutschland arbeiten. Dafür sind Schnelltests das Mittel der Zeit", sagt Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. Die Handwerkskammer habe bereits im ersten Lockdown mit der Bearbeitung der Soforthilfeanträge gezeigt, dass sie die Landeshilfen schnell und unbürokratisch in die betroffenen Betriebe bringen könne. In der gesamten deutsch-französisch-schweizerischen Grenzregion wären insgesamt rund 100.000 Grenzgehende und -pendelnde von weitergehenden Einschränkungen direkt betroffen.

Zu diesem Schritt aktiv-praktischer Hilfe haben sich die Landesregierung Baden-Württemberg, der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag, der Baden-Württembergische Handwerkstag, Südwestmetall, die grenznahen Industrie- und Handelskammern Bodensee-Oberschwaben, Hochrhein-Bodensee, Karlsruhe, Schwarzwald-Baar-Heuberg und Südlicher Oberrhein sowie die Handwerkskammern Freiburg, Karlsruhe, Konstanz und Ulm zusammengetan. In einem am vergangenen Mittwoch unterzeichneten Memorandum verpflichten sich die Partner aus IHK-Organisation, Handwerk und Südwestmetall zu aktiver Unterstützung. Sei es bei der Sensibilisierung für Testungen oder im Fall der Grenzkammern bei der Bereitstellung entsprechender Testkontingente. Diese erhalten Betriebe mit beschäftigten Grenzpendlern, insbesondere KMU mit Sitz in Baden-Württemberg, auf Anmeldung kostenfrei zur Abholung.

Insgesamt werden 300.000 PoC- (Point-of-Care) Antigen-Schnelltests aus der Notreserve des Landes zur Verfügung gestellt. Mitgliedsbetriebe mit Grenzpendlern können über die Website der Handwerkskammer Ulm unter www.hwk-ulm.de/veranstaltung/schnelltests Testkits kostenfrei bestellen und abholen. Das betreffe im Kammergebiet in erster Linie Betriebe im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg. Die Tests werden so lange ausgegeben, wie es der Vorrat ermöglicht.