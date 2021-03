Sprayer stößt Polizist bei Fluchtversuch zu Boden

Polizeibericht Auf frischer Tat ertappt wurden zwei Jugendliche in Ellwangen, als sie die Wände einer Fußgängerunterführung besprühten. Ein Polizist wurde leicht verletzt

Ellwangen. Am Mittwoch um kurz vor 0 Uhr wurde der Polizei in Ellwangen mitgeteilt, dass soeben zwei Jugendliche in der Fußgängerunterführung Haller Straße / Berliner Straße mit Spraydosen die Wände besprühen würden. Beim Eintreffen der Polizei konnte einer der jugendlichen fliehen. Wie die Polizei berichtet, stieß ein 18-Jähriger bei seinem Fluchtversuch zunächst einen Polizisten zu Boden, wobei dieser leicht verletzt wurde. Er konnte jedoch kurze Zeit darauf durch die beiden Beamten vorläufig festgenommen und einer Kontrolle unterzogen werden. Nach den durchgeführten Ermittlungen auf dem Polizeirevier wurde der junge Mann wieder aus dem Gewahrsam entlassen.