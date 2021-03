Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Der Ostalbkreis hat den kritischen Inzidenzwert von 50 erreicht. Sollte auch am Freitag die Inzidenz über 50 liegen, werde dies das Landratsamt per Verfügung amtlich feststellen. „Damit würden am zweiten Werktag nach der Verfügung automatisch die in der Corona-Verordnung genannten Folgen eintreten, insbesondere müsste der Einzelhandel dann wieder schließen“, sagt die Landratsamtssprecherin. Käme diese Verfügung am Freitag tatsächlich, müssten also am Montag die Läden wieder schließen. Wie der Handel in Aalen und Schwäbisch Gmünd auf die Hiobsbotschaft reagieren, können Sie hier nachlesen.

Wir aktualisieren die Zahlen unserer Grafiken, sobald diese veröffentlicht werden.

6.04 Uhr: Die Bahn meldet aktuell keine Verzögerungen oder Ausfälle. Kommen Sie gut ans Ziel.

6.02 Uhr: Auf den Straßen in der Region ist es an diesem Morgen noch ruhig.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.