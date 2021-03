76-jähriger wird Opfer von Trickbetrüger

Ellwangen. In Ellwangen ist am Donnerstag ein 76-jähriger Opfer eines Trickbetrügers geworden. Das teilt die Polizei mit. Demnach sprach ein Unbekannter gegen 12 Uhr einen 76-jährigen Mann in der Bahnhofstraße an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Er teilte ihm mit, dass er Mario heißen und am Comer See eine Uhrenfabrik besitze würde. Weiterhin teilte er mit, dass er eigentlich auf eine Uhrenmesse wollte, die jedoch abgesagt wurde. Nachdem er dem Geschädigten zunächst zwei angeblich hochwertige Uhren schenkte und für eine dritte Uhr 850 Euro von ihm wollte, händigte dieser dem Tatverdächtigen 500 Euro aus. Erst später fiel dem Geschädigten auf, dass es sich bei den Uhren um billige Imitate handelte.

Der etwa 65-jährige "Uhrenhändler" soll mit einem weißen Mazda unterwegs gewesen sein. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (07961) 9300.