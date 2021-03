Die Feuerwehren bilden ihren Nachwuchs aus

Aalen. Mit Beginn des Grundlehrgangs startete für 24 junge ehrenamtliche Feuerwehrangehörige von den Freiwilligen Feuerwehren Aalen, Oberkochen, Adelmannsfelden, Hüttlingen, Abtsgmünd und Neuler ihre Feuerwehrlaufbahn. In dem über 70 Stunden dauernden Lehrgang, der über vier Wochen verteilt vor allen abends und an den Wochenenden stattfindet, werden in Praxis und Theorie die Grundtätigkeiten des Feuerwehrdienstes vermittelt. Feuerwehrlehrgänge wie dieser, sowie Sprechfunk-, Maschinisten- und der Atemschutzlehrgang werden an unterschiedlichen Ausbildungsstützpunkten im Landkreis angeboten. Wie hier im Rettungszentrum in Aalen trainieren die Feuerwehranwärter die Befreiung eines verunfallten Autofahrers. Aufgrund der Pandemielage wurde ein spezielles Hygienekonzept entwickelt, informiert die Feuerwehr Aalen. Am Ende der Ausbildung muss das Erlernte in einer theoretischen und praktischen Prüfung unter Beweis gestellten werden.