Gmünder Raum hat drei Abgeordnete

Schwäbisch Gmünd. Das gab's noch nie: Drei Abgeordnete vertreten den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd, der etwa dem Altkreis Schwäbisch Gmünd entspricht, im Landtag. Nach Mitternacht hat das Büro des Landeswahlleiters noch bekanntgegeben, dass zwei Kandidaten aus dem Gmünder Raum als Zweitkandidaten aufrücken: Tim Bückner (CDU) und Ruben Rupp (AfD). Damit ist der Wahlkreis erstmals mit drei Abgeordneten im Stuttgarter Landtag vertreten.

Laut dem Landtagswahlrecht werden "in einer zweiten Zuteilungsrunde an die Wahlkreisbewerber, die im Wahlkreis nicht die relative Mehrheit erreicht haben, aber im Verhältnis zu den übrigen Wahlkreisbewerbern ihrer Partei im betreffenden Regierungsbezirk am besten abgeschnitten haben, weitere Sitze vergeben". Zuletzt hatte der frühere Heubacher Bürgermeister Klaus Maier (SPD) im Landtag für den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd ein Zweitmandat. Drei Mandatsträger aus dem Wahlkreis Gmünd gab's noch nie. Nun ziehen auch Tim Bückner aus Untergröningen und Ruben Rupp aus Eschach auf diesem Weg in den Landtag ein. wof