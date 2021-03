Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.15 Uhr: Das gab's noch nie: Drei Abgeordnete vertreten den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd, der etwa dem Altkreis Schwäbisch Gmünd. Zweitmandate für Tim Bückner (CDU) und Ruben Rupp (AfD).

6.40 Uhr: Seit Samstag können sich Bürgerinnen und Bürger im Ostalbkreis kosten- und anlasslos einmal pro Woche in mehreren Testzentren auf das Coronavirus testen lassen. Es gab ein großes Interesse an diesem Angebot.

6.10 Uhr: Was für ein Superwahlsonntag! Die Grünen sind der klare Sieger der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF erzielten sie mit knapp über 32 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis im Südwesten. Der bisherige Koalitionspartner CDU schnitt so schlecht ab wie nie zuvor. Auch die SPD rutschte auf ein historisches Tief ab.

Alles, was Sie über die Wahlen im Ostalbkreis wissen müssen, finden Sie in den folgenden Artikeln:

6.07 Uhr: Autofahrer aufgepasst! Auf der A7 Würzburg Richtung Ulm besteht zwischen Ellwangen und Aalen/Westhausen Gefahr durch mehrere Gegenstände auf dem linken Fahrstreifen.

6.05 Uhr: In der kommenden Stunde meldet die Deutsche Bahn keine Verspätungen oder Ausfälle auf der Rems- und Brenzbahn.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.