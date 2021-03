Ohne Wasser und Futter: Sechs Hundewelpen in Transporter aus Rumänien geschmuggelt

Oettingen. Am Sonntagmorgen teilt ein 49-Jähriger der Polizei Nördlingen mit, dass aus einem in der Nördlinger Straße geparkten Transporter, Hundegebell zu hören sei. Wie die Polizei mitteilt, stand der Transporter bereits seit ca. anderthalb Stunden dort, ohne dass sich um die Tiere gekümmert wurde. Als die Polizei vor Ort war, kam der Fahrer des Transporters dazu. Da ermittelt werden konnte, dass der Transporter bereits in der Vergangenheit zum Schmuggeln von Tierwelpen genutzt wurde, sollte der Fahrer das Fahrzeug öffnen. Die Polizisten stellten dann sechs Hundewelpen fest, die sich in drei verkoteten Tiertransportboxen ohne Wasser und Futter befanden. Die Tiere sollten von Rumänien nach Frankreich transportiert werden. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt wurden die Hunde sichergestellt und ins Tierheim nach Nördlingen gebracht. Gegen den Fahrer wird nun strafrechtlich ermittelt.