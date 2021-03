Blaulicht Fehlalarm bei Zeiss

Aalen. Ein Brandmeldealarm bei Zeiss in der Aalener Turnstraße hat am Montag gegen 17.07 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Dies teilte die Polizei am Abend auf Nachfrage der Redaktion mit. Demnach war auf dem Gelände Schmorgeruch festgestellt worden. Vorsorglich sei ein Teil des Gebäudes evakuiert worden. Einen Brand löschen musste die Feuerwehr demnach nicht, es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt. maro