Es wird wieder wechselhaft

Auch am Dienstag fällt auf der Ostalb immer wieder mal Regen, beziehungsweise oberhalb von rund 600 Metern auch Schnee. Es gibt aber auch längere trockene Phasen und teilweise zeigt sich auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 3 bis 6 Grad. 3 Grad werden es in Neresheim, 4 in Bopfingen, 5 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 6 Grad. In der Nacht zu Mittwoch sind einzelne Schneeschauer unterwegs. Die Tiefsttemperatur liegt um den Gefrierpunkt. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag bleibt uns das nasskalte Spätwinterwetter, mit Regen und Schnee, erhalten. Die Temperaturen gehen noch etwas zurück, maximal 2 bis 5 Grad.