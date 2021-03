Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.30 Uhr: Mit einem Inzidenzwert von 523 befindet sich Crailsheim derzeit leider bundesweit ganz weit vorn. Besonders hoch ist der Anteil der britischen Mutation, er liegt bei etwa 70 Prozent. Als unmittelbare Konsequenz verschärft der Landkreis Schwäbisch Hall bestimmte Auflagen.

6.15 Uhr: Nach dem starken Anstieg der Urlaubsbuchungen für Mallorca hat die Bundesregierung wegen der Corona-Pandemie zum generellen Verzicht auf touristische Reisen aufgerufen. "Der Appell ist, auf jede nicht unbedingt notwendige Reise zu verzichten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Bundesregierung hatte Mallorca und andere Regionen am Freitag von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen.

6.09 Uhr: Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit Corona-Schutzimpfungen mit dem Präparat von Astrazeneca hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Einsatz dieses Vakzins mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Bisher gab es laut Robert-Koch-Institut (RKI) in Deutschland 1,7 Millionen Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca. Sieben Fälle von Hirnthrombosen seien gemeldet worden, so Spahn. Damit sei das Risiko sehr gering, aber doch überdurchschnittlich.

6.07 Uhr: Eine Verspätung meldet die Bahn: Die RB13 von Schwäbisch Gmünd nach Stuttgart (geplante Abfahrt 6.24 Uhr) hat eine Verspätung von fünf Minuten.

6.05 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es zur Stunde ruhig. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.