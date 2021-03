Bäckerei Moll öffnet am Donnerstag

Lauchheim. 15 Monate waren die Jalousien heruntergelassen. „Wegen Geschäftsaufgabe geschlossen“ lautete die Nachricht auf einem Plakat der ehemaligen Bäckerei Sekler. Bald kommt neuer Schwung in den Laden. Am Donnerstag eröffnet die Bäckerei und Konditorei Moll aus Kirchheim eine Filiale in Lauchheim. In der Hauptstraße 32 und somit direkt in der Innenstadt gibt es damit außer dem Café am Marktbrunnen nun eine weitere Möglichkeit, um frische Brezeln, Brot, Gebäck oder Kuchen zu kaufen. Die Bäckerei Moll ist in Lauchheim nicht unbekannt. War sie doch vor etlichen Jahren noch ein paar Häuser weiter neben der katholischen Kirche zu finden. Im Teilort Röttingen bietet sie jeden Samstagvormittag im Dorfladen Backwaren an. „Die Kombination aus traditioneller Handwerkskunst, hochwertigen Zutaten und glühender Leidenschaft für das Bäckerhandwerk“ benennt die Bäckerei als ihr Geheimnis.