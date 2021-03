Versöhnliche Abendstimmung – ein Augenblick der Stille

Wetterkapriolen Was für ein Aprilwetter schon im März! Frühjahrsstürme peitschen unter dunkelgrauem Himmel eisige Graupelschauer vor sich her und lassen uns wieder zu dicken Daunenjacken und Stiefeln greifen. Wie sehr hatten wir uns schon an die milden Frühjahrstemperaturen gewöhnt! Versöhnlich stimmen da wenigstens jene Abende, an denen die Wolkendecke aufreißt und die Sonne ihre letzten Strahlen des Tages auf Aalen wirft. Die Drohnenaufnahme ist oberhalb von Röthardt entstanden. In der Mitte erkennt man die Hirschbachstraße. Foto: opo