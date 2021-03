Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.35 Uhr: Gerade eine Woche lang waren die Schüler der Klasse 2b zurück an der Propsteischule. Nun müssen sie zwei Wochen in Quarantäne. Grund sind verschärfte Lockdownregeln wegen der britischen Virusvariante. Die Eltern wehren sich gegen die „unverhältnismäßigen Maßnahmen“ bei „geringem Risiko“ und die Folgen, die für alle entstehen.

6.15 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für den Ostalbkreis am Mittwoch eine amtliche Warnung vor Glätte, leichtem Schneefall und Frost.

6.09 Uhr: Die bei der Landtagswahl unterlegene CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann will sich zum Ende der Legislaturperiode aus der Politik zurückziehen. Ihr Amt als Kultusministerin will sie bis zur Vereidigung einer neuen Regierung weiterführen.

6.06 Uhr: Wegen des Stopps des Impfstoffes von Astrazeneca wird die Buchung von Impfterminen im Südwesten bis einschließlich kommenden Montag ausgesetzt. Fast nichts geht mehr im Kreisimpfzentrum in Aalen. Gesundheitsminister Lucha hoffe aber, dass es bis Donnerstag wieder grünes Licht für den Impfstoff gebe, dann könne man zu Beginn der nächsten Woche wieder loslegen, sagte Lucha. Zuletzt hatte das Land täglich rund 15 000 Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca durchgeführt.

6.06 Uhr: Alle Züge fahren aktuell nach Plan. Es werden für die nächste Stunde keine Verspätungen oder Ausfälle gemeldet.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Autofahrer. Die Straßen im Ostalbkreis sind aktuell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen