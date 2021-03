Ostalb-Mann landet Coup

Neresheim/Achern. Ein „Gewächs“ von der Ostalb sorgte bei der Landtagswahl für eine kleine Sensation: Bernd Mettenleiter, gebürtig aus Neresheim, holte im Wahlkreis Kehl erstmals das Direktmandat für die Grünen. Seit 1976 war der Wahlkreis Kehl fest in CDU-Hand. Mettenleiter erhielt 31,4 Prozent der Stimmen. Er ließ damit Willi Stächele (27,1 Prozent) hinter sich. Der CDU-Mann, der unter anderem auch mal Finanzminister war, hatte den Wahlkreis seit fast 30 Jahren immer direkt gewonnen.

Bernd Mettenleiter, Jahrgang 1971, studierte nach dem Abi Diplom-Biologie in Konstanz und unterrichtet seit 2005 Naturwissenschaften am Gymnasium Achern. Mettenleiter ist verheiratet und hat zwei Kinder.