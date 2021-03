Seniorin stirbt bei Brand in Gaildorfer Mehrfamilienhaus

Polizeibericht In einem Mehrfamilienhaus in Gaildorf ist am späten Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall ermittelt.

Gaildorf. Eine 81-jährige Seniorin ist bei einem Brand am späten Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Gaildorf gestorben. Gegen 23.30 Uhr wurde das Feuer am Marktplatz gemeldet, teilt die Polizei mit. Offenbar war im zweiten Obergeschoss des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Gaildorf war mit zehn Fahrzeugen und 46 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren im Einsatz.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Seniorin von der Feuerwehr leblos aus der Wohnung geborgen. Die Frau kam offenbar in Folge des Feuers ums Leben. Der durch den Brand verursachte Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall die Ermittlungen aufgenommen.