Radfahrer schlägt Fußgänger ins Gesicht

Aalen. Ein rabiater Radfahrer hat am Dienstag einen Fußgänger mit der Faust ins Gesicht geschlagen und eine Fußgängerin weggestoßen, sodass sie zu Boden stürzte. Beide wurden dabei verletzt, teilt die Polizei mit.

Das war geschehen: Um 16.20 Uhr lief ein der 67-jährige Fußgänger mit seiner 66-jährigen Frau auf dem Fuß- und Radweg entlang der Jakob-Schweiker-Straße, als er plötzlich von hinten von einem Radfahrer an der Schulter erfasst wurde. Der Fußgänger konnte zwar einen Sturz vermeiden, verspürte jedoch sofort einen starken Schmerz im Schulterbereich. In der Folge kam es zu einem Streitgespräch mit dem Radfahrer, in dessen Verlauf der Fußgänger zunächst beleidigt und letztendlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dadurch verletzt wurde. Die Ehefrau wurde von dem Radfahrer weggestoßen, sodass sie zu Boden stürzte und sich dabei ebenfalls leicht verletzte. Im Anschluss fuhr der Radler, der etwa zwischen 30 und 40 Jahre alt war und einen Helm trug, in Richtung Unterrombach davon. Der Biker war etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, hatte ein rundliches Gesicht und einen leichten Bartansatz. Unterwegs war er vermutlich mit einem dunklen Mountainbike.

Das Geschehen konnte teilweise von einer etwa 60-jährigen Radfahrerin beobachtet werden. Das Polizeirevier Aalen bittet nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Radfahrerin, sich unter Tel. (07361) 5240 zu melden.