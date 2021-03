Mutation: Gericht kippt Quarantänepflicht für "Kontaktperson der Kontaktperson"

Ab sofort müssen in Baden-Württemberg Kontaktpersonen von Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim (VGH) hat am heutigen Mittwoch die Regelung des Landes vorläufig außer Vollzug gesetzt, nach der Kontaktpersonen von Menschen, die mit einem mit einer Virusvariation Infizierten in Berührung gekommen sind, sich ebenfalls absondern müssen. Wie der SWR berichtet, hat ein Ehepaar gegen die aus seiner Sicht unverhältnismäßigen Quarantäneregeln für Kontaktpersonen von Kontaktpersonen in der Corona-Verordnung erfolgreich geklagt.

Das bedeutet, dass sich automatisch alle Haushaltsangehörigen von Kontaktpersonen der Kategorie I nicht mehr länger in 14-tägiger Quarantäne befinden und durch das Gesundheitsamt schnellstmöglich über das Ende ihrer Absonderung in Kenntnis gesetzt werden müssen, teilt das Landratsamt am Mittwochnachmittag mit. Kontaktpersonen von Kontaktpersonen (beispielsweise bei Auftreten einer Virusmutation in Kindertagesstätten) werden nicht mehr länger verpflichtet, sich in Absonderung zu begeben. Die Kommunen wurden vom Landratsamt umgehend über den vom VGH veröffentlichten Beschluss informiert.