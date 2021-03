VGH-Urteil: Konsequenz in Neuler

Neuler. Der Kindergarten St. Benedikt und die Kindertagesstätte Mutter Teresa sind wegen des Auftretens einer britischen Mutante des Coronavirus bis auf weiteres geschlossen. Auch die Grundschule Brühlschule mit den 140 Schülerinnen und Schülern ist teilweise von der Schließung betroffen. Für einen Klassenverband und deren Familien war vorsorglich eine 14-tägige Quarantäne angeordnet.

Nun hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim die Quarantänepflicht für „Kontaktpersonen der Kontaktperson“ gekippt: Haushaltsangehörige von Kontaktpersonen werden nicht mehr länger verpflichtet, sich in Absonderung zu begeben.

Für etliche Betroffene in Neuler hat das Konsequenzen, schilderte Neulers Bürgermeisterin Sabine Heidrich noch am Abend auf SchwäPo-Anfrage: „Durch die sofortige Aussetzung befinden sich automatisch alle Haushaltsangehörigen von Kontaktpersonen der Kategorie I nicht mehr länger in 14-tägiger Quarantäne.“ Sie würden nun vom Gesundheitsamt „schnellstmöglich“ über das Ende ihrer Absonderung in Kenntnis benachrichtigt.