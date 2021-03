Es dominieren wieder die Wolken - vereinzelt fällt etwas Regen oder Schnee

Am Donnerstag gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Ganz vereinzelt kann es auch regnen oder oberhalb von rund 500 Meter schneien. Die Spitzenwerte liegen bei 3 bis 6 Grad. 3 Grad gibt’s in Neresheim, 4 in Bopfingen, 5 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 6 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Örtlich fällt noch etwas Schnee. Die Tiefstwerte liegen bei 0 bis -2 Grad Auch am Freitag überwiegen die Wolken, lokal kann es etwas regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 5°C. Der Samstag wird der freundlichere Tag des Wochenendes. Es wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Sonntag sind dann schon wieder deutlich mehr Wolken unterwegs.