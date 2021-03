Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.03 Uhr: Gestern Schneeflocken und heute wieder Sonne? Zumindest im Wechsel mit Regenwolken lässt sich die Sonne am Donnerstag ab und zu blicken. Ganz vereinzelt kann es auch regnen oder oberhalb von rund 500 Meter schneien. Die Spitzenwerte liegen bei 3 bis 6 Grad.

6.30 Uhr: Die Kliniken in Baden-Württemberg erwarten wegen der steigenden Infektionszahlen und der Ausbreitung von Virusmutationen in den kommenden Wochen eine zunehmende Zahl an Covid-19-Patienten und damit auch eine steigende Belastung ihrer Intensivstationen. Auf den Intensivstationen werden laut den Kliniken zunehmend auch jüngere Patienten behandelt.

6.15 Uhr: Der Kindergarten St. Benedikt und die Kindertagesstätte Mutter Teresa in Neuler sind wegen des Auftretens einer britischen Mutante des Coronavirus bis auf weiteres geschlossen. Auch die Grundschule Brühlschule mit den 140 Schülerinnen und Schülern ist teilweise von der Schließung betroffen. Nun hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim die Quarantänepflicht für „Kontaktpersonen der Kontaktperson“ gekippt.

6.07 Uhr: Der Ruf nach einer Maskenpflicht an Grundschulen wird wegen steigender Corona-Infektionszahlen immer lauter. Die Landtagsgrünen, der Städtetag und die Schulleitervereinigung wollen eine Maskenpflicht auch für die jüngsten Schüler. Dies sei für den Gesundheitsschutz von Lehrkräften und Kindern unerlässlich.

6.05 Uhr: Auch heute warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Frost und Glätte.

