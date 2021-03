Truthahn verursacht wirtschaftlichen Totalschaden

Adelmannsfelden. Weil ein Truthahn am Mittwoch gegen ein Auto fliegt, entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden. Eine Anruferin meldete bereits gegen 13 Uhr, dass am Ortsausgang von Adelmannsfelden ein Truthahn wohl mehrfach die Fahrbahn überquerte. Das Tier flog dann plötzlich in Richtung Badgasse, wo es gegen das Auto einer 40-Jährigen prallte. Am Fahrzeug wurde bei dem Aufprall die A-Säule beschädigt, dabei entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Truthahn blieb unverletzt - er wurde letztlich in den Wald verscheucht.