Großes Interesse an Backwaren aus Kirchheim

Einkaufen In der Innenstadt von Lauchheim feiert die Kirchheimer Bäckerei und Konditorei Moll Neueröffnung.

Lauchheim. Viele Kunden hat die Bäckerei Moll am Donnerstag zur Eröffnung in Lauchheim erlebt. Schon früh morgens stehen die Menschen auf Abstand vor dem Schaufenster der ehemaligen Bäckerei Sekler. Stand doch der Laden seit fast 15 Monaten leer und kaum jemand hatte noch daran geglaubt, dass es jemals wieder frische Backwaren darin zu kaufen gebe. Umso überraschter waren die Kunden, dass sie sogar Monika Mayer und Claudia Goos – das frühere Stammpersonal – hinter der Verkaufstheke antrafen.

„Mit Herz und Hand“ lautet das Motto der Kirchheimer Bäckerei und Konditorei Moll. Sie gibt es bereits 13 Mal in Baden-Württemberg und Bayern. Bei der Neueröffnung der Filiale in Lauchheim gingen die Moll-Brezeln mit am besten weg.

Aber auch die deftig belegten Vesperseelen oder süßen Sahnetorten kamen gut an. Und weil Ostern nicht mehr weit ist, durften schon auch mal gepuderte Lämmchen aus Biskuit in manchen Einkaufskorb hüpfen.

Die Bäckerei und Konditorei Moll in der Hauptstraße 32 in Lauchheim öffnet montags bis freitags von 6 bis 13 Uhr sowie samstags von 6 bis 12 Uhr.