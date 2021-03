Neuer Pächter für die Schloss-Schenke

Die Familie Hald vom Landhotel „Hirsch“ in Neunheim übernimmt die Schloss-Schenke. Das Speiselokal mit Biergarten wurde bis Herbst 2020 von Carola Hirsch geführt und war seitdem ohne Pächter. Martin Hald sieht am Schloss viel Potenzial vor allem mit Blick auf die Außengastronomie. Er plant, den Biergarten zum 1. Mai zu eröffnen und hofft, dass die Politik bis dahin die Gastronomie wieder frei gibt. Hald will die Schloss-Schenke in den Sommermonaten ab dem frühen Nachmittag öffnen und im Winter für Familienfeiern nutzen. gek