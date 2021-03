Winterwetter ist zurück: DWD warnt vor Glätte durch Schnee

Ostalbkreis. Der Winter ist zurück: Am Nachmittag hat es in einigen Teilen Ostwürttembers geschneit. Wie einige Verkehrsteilnehmer meldeten, kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen hauptsächlich an den Steigen. Wie Polizeisprecher Gernot Bassler auf Nachfrage bestätigt, ist es am Abend auf der Landesstraße 1075 zwischen Heuchlingen und Leinzell zu einem Verkehrsunfall gekommen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Doch auch in der Nacht warnt der Deutsche Wetterdienst ausdrücklich vor Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe. Die Amtliche Warnung gilt bis Freitag 10 Uhr. mbu