Corona im Kindergarten

Pandemie Eine Gruppe des Kindergartens ist in Quarantäne.

Essingen. Ein Kind im Kindergarten „Sternschnuppe“ wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie Bürgermeister Wolfgang Hofer am Donnerstag auf Anfrage sagte. Eine Gruppe der zweigruppigen Einrichtung sei nun in Quarantäne. „Wir haben beschlossen, zur Sicherheit die Einrichtung bis Montag zu schließen.“ Bis dahin werde geprüft, ob es in der anderen Gruppe ebenfalls einen Fall gibt.