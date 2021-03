Polizei-Einsatz in Sulzbach-Laufen: Raubüberfall auf Tankstelle

Sulzbach-Laufen. Wie Polizeisprecher Gernot Bassler am Donnerstag gegen 22.10 Uhr auf Nachfrage bestätigt, ist am Abend eine Tankstelle in der Hauptstraße in Sulzbach-Laufen (Landkreis Schwäbisch Hall) überfallen worden. Mehrere bodengebundene Polizeikräfte fahndeten nach dem flüchtenden Täter. Auch ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel Stuttgart kreiste eine Zeit lang über dem Ort. Zu weiteren Details wollte sich der Polizeisprecher nicht äußern. Der Einsatz sei beendet, der Täter weiter flüchtig. mbu