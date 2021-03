Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Ab kommender Woche soll es auch an den Grundschulen im Land eine Maskenpflicht geben.Auch für die Klassenstufen 5 und 6 soll sich einiges ändern: Sie können zur Umsetzung der Abstandsregel auf Wechselunterricht umsteigen.

6.07 Uhr: Bei den Corona-Schutzimpfungen kommt in Deutschland wieder der Impfstoff von Astrazeneca zum Einsatz. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gab am Donnerstagabend in Berlin bekannt, dass der am Montag angeordnete vorläufige Stopp der Impfungen aufgehoben werde. Auch Baden-Württemberg folgt der neuen Entscheidung, gab das Gesundheitsministerium später am Abend bekannt. Alle Impftermine zwischen Freitag und Montag sollen demnach eingehalten werden. Impfungen im Ostalbkreis werden am Freitag fortgesetzt

6.05 Uhr: Eine Verspätung wird von der Bahn gemeldet: Die RB13 von Gmünd nach Stuttgart (geplante Abfahrt 6.24 Uhr) hat aktuell eine Verspätung von 8 Minuten.

6.03 Uhr: Auf Straßen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut zur Arbeit!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.