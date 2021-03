Polizeibeamte beleidigt

Aalen. Am Donnerstagabend werden Polizeibeamte bei einem Einsatz in Aalen beleidigt. Kurz nach 19 Uhr am rief eine Frau die Polizei zu Hilfe, nachdem sie offenbar von einem 40-Jährigen belästigt worden war. Der Mann hatte außerdem gegen Fensterscheiben geschlagen. Als Beamte des Polizeireviers Aalen im Steigerweg eintrafen, ergriffen zwei Männer die Flucht. Beide konnten in der Alten Heidenheimer Straße angetroffen und einer kontrolliert werden. Dabei trat der 40-Jährige aggressiv und provozierend auf. Im weiteren Verlauf beleidigte er die Beamten, weshalb gegen ihn eine entsprechende Anzeige vorgelegt wird.