Inzidenzwert im Ostalbkreis kratzt an der 100er-Marke

Aalen. Der Inzidenzwert im Ostalbreis geht deutlich Richtung 100. Das teilt das Landratsamt am Freitagnachmittag mit. Noch am 9. März lag die 7-Tage-Inzidenz bei 40. Zehn Tage später droht der Ostalbkreis die 100er-Marke zu knacken.

„Das Landesgesundheitsamt bescheinigte uns am Abend des Donnerstags, 18. März, eine Inzidenz von 93,6. Nach den inzwischen eingegangenen Neufällen sieht es ganz danach aus, dass wir am heutigen Freitag die 100 erreichen werden“, prognostiziert der Landrat.

Nach drei Tagen in Folge würde dies gemäß der aktuell geltenden Corona-Verordnung des Landes weitere Beschränkungen im Ostalbkreis bedeuten. „Wir hoffen auf die am Montag anstehende Bund-Länder-Konferenz und darauf, dass künftig nicht mehr nur der reine Inzidenzwert sondern weitere Indikatoren für die Beurteilung der Infektionslage in den Kreisen herangezogen werden. Insbesondere sollte auch eine Gleichbehandlung im Einzelhandel erörtert werden“, so der Landrat.

Angesichts des rapiden Anstiegs an Corona-Infektionen, die in den allermeisten Fällen auf die britische Virus-Variante und Ansteckungen im privaten Umfeld zurückzuführen sind, rät Landrat Dr. Bläse umso mehr zu Kontaktbeschränkungen, Maskentragen und Einhaltung der Hygienevorschriften.

Ausgangssperre im Kreis Schwäbisch Hall

Wegen der hohen Inzidenzwerte verschärft der Nachbarlandkreis Schwäbisch Hall die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Unter anderem wird im Kreis Schwäbisch Hall bereits ab diesem Samstag eine Ausgangssperre auch tagsüber gelten.