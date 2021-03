Polizei sucht Verursacher nach Unfall auf der B29

Polizeibericht Ein abruptes Abbremsen eines bislang unbekannten Autofahrers führte am Freitagabend zu einem Unfall

Westhausen. Nach einem Unfall am Freitag gegen 19 Uhr auf der B29 auf Höhe der Bushaltestelle Baiershofen sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr aus der Bushaltestelle in Richtung Westhausen auf die B29 ein. Dort bremste er abrupt ab. Ein nachfolgender Mercedesfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um ein Auffahren zu verhindern. Dies erkannte der Fahrer eines Nissan zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Er war mit einem Auto mit Künzelsauer Tageszulassung unterwegs. Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Tel. (07361) 5240 zu melden.