Verpuffung in Abtsgmünder Wohnhaus

Blaulicht Rettungseinsatz am Samstagnachmittag: Ein Mann wurde schwer verletzt. Rettungshubschrauber und Feuerwehr waren im Einsatz.

Abtsgmünd. Bei Reinigungsarbeiten mit Brennspiritus ist es am Samstagnachmiitag gegen 16 Uhr zu einer Verpuffung in einem Wohnhaus im Hasenbühlweg gekommen. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage. Ein 49-Jähriger wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr waren im Einsatz.