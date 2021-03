Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.05 Uhr: Am Montag gibt es auf der Ostalb wieder den altbekannten Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Die Spitzenwerte: 3 bis 6 Grad. Ob es Aussicht auf Frühlingswetter gibt, weiß Wetterblogger Tim Abramowski.

6.45 Uhr: Tokio will den Olympia-Fans aus dem Ausland die Einreise verbieten. Die Sommerspiele sollten "ein Beweis für den Sieg gegen das Coronavirus" werden, sagte Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga. Die japanischen Olympia-Organisatoren hatten am Samstag verkündet, ausländischen Fans die Einreise zu den Sommerspielen und den Paralympics verweigern zu wollen.

6.25 Uhr: Wie Dr. Bläse am Sonntag mitteilt, will das Landratsamt die Entscheidung über mögliche Verschärfungen im Kreis „erst nach eingehender Analyse des Infektionsgeschehens und frühestens diesen Montag treffen“. Kitas spielen dabei eine maßgebliche Rolle.

6.15 Uhr: Die B29 wird ab heute halbseitig gesperrt: Zwischen Essingen und Mögglingen werden von Montag bis Freitag, 22. bis 26. März, neue Leitungen verlegt. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt.

6.07 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg hat den Wert von 100 überschritten. Wie es generell in Deutschland mit dem Corona-Lockdown weitergehen soll, wollen Bund und Länder am Montag bei ihren Beratungen besprechen. Dabei wird es wohl auch um die "Notbremse" gehen. Aufgrund des exponentiellen Wachstums der bundesweiten Anzahl an Neuinfektionen mehren sich die Forderungen nach einer Verlängerung und Verschärfung der Corona-Maßnahmen, berichtet der SWR.

6.05 Uhr: Auch die Bahn meldet an diesem Morgen für die kommende Stunde keine Verspätungen oder Ausfälle.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind aktuell frei. Allerdings warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Frost und Glätte.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen