Radweg ist gesperrt

Infrastruktur Aufgrund der Erneuerung von Versorgungsleitungen wird der Fuß- und Radweg zwischen Hammerstadt und Dewangen entlang der K 3326 von Montag, 22. März, bis Freitag, 14. Mai, voll gesperrt. Dies teilt die Verwaltung mit. Gleichzeitig sei die Scheurenfeldstraße zwischen dem Kreisel Scheurenfeld und Spitzackerring gesperrt. Im Zuge dieser Maßnahme werde der Kreisel Scheurenfeld vom 29. März bis 1. April für den Verkehr halbseitig mit einer Lichtsignalanlage gesperrt. In diesem Zeitraum werde die Bushaltestelle „Scheurenfeld“ in Fahrtrichtung Ortsmitte nicht angedient. Als Ersatz werde eine Haltestelle in der Leintalstraße gegenüber den Stollwiesen eingerichtet. Eine Umleitung für die Fußgänger und die Radfahrer sei ausgeschildert.Foto: opo