Es überwiegen die Wolken

Am Dienstag dominieren auf der Ostalb weiterhin die Wolken, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 6 bis 9 Grad. 6 Grad gibt’s in Neresheim, 7 in Bopfingen, 8 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd werden die 9 Grad erreicht. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist klar oder nur locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei frostigen -1 bis -3 Grad. Am Mittwoch tagsüber scheint ausgiebig die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 13 Grad. Am Donnerstag wird es noch etwas wärmer, bis 14 Grad. Allerdings sind dann schon wieder deutlich mehr Wolken unterwegs.